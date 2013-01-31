УДАР розцінює вибори Громадської ради при КМДА як фарс

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі партії УДАР, зазначивши, що «ці події вчергове демонструють ставлення і державної, і столичної влади до участі громад у здійсненні місцевого самоврядування».

«Зрозумівши, що «їхня рада» може не отримати більшості під час чесного голосування, влада вдалась до своїх звичних методів: фальсифікацій, силового тиску, залучення «Беркута». Ситуація дуже нагадувала нещодавні баталії на низці виборчих округів, де результати виборів теж намагалися «встановлювати» кремезні молодики, а також спецпідрозділи міліції», - наголосили в УДАРі.

На цю тему: Міліція буде розбиратися, хто і навіщо побився на зборах при КМДА

При цьому УДАР «обурює поведінка правоохоронних органів, які не діють, коли у центрі столиці відбувається справжнє побоїще, б’ють жінок, перешкоджають діяльності журналістів, народних депутатів України та депутатів Київради»

В УДАРі підкреслюють, що «подібні «методи» проведення установчого засідання Громадської ради при КМДА мали негативний міжнародний резонанс, що аж ніяк не сприяє утвердженню за Києвом образу європейського міста. Своїми діями нинішня міська влада ганьбить столицю України».

У партії «УДАР» переконані, що у місті має працювати не кишенькова «громадська рада при КМДА», яка складається з підпорядкованих Партії регіонів та її сателітам організацій.

Натомість УДАР закликає створити Громадську раду Києва.

«До створення цієї ради мали б долучитись представники громадських організацій, громадські активісти, яким потрібна не «корочка» для проходу до будівлі КМДА, а які справді небайдужі до проблем розвитку міста», - зазначається в повідомленні.

Відтак, партія «УДАР» ініціює скликання установчих зборів Громадської ради Києва. «Збори повинні відбутися у цивілізованих умовах і привести до створення громадського форуму, який здійснюватиме контроль за діяльністю столичної влади, провадитиме громадську експертизу її діяльності та всіх суспільно важливих рішень, не допустить ухвалення таких рішень у тіні, таємно від громади», – зазначають у партії.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО «Свобода» «28 січня відбулися установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол з відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

На цю тему: Громадська рада при КМДА каже, що вчорашній збір був легітимним

29 січня на зборах зі створення Громадської ради «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у ВО «Свобода».

Разом з тим, секретар зборів Роман Хорольський заявив, що представники ВО “Свобода” зірвали установчі збори з формування Громадської ради 29 січня. За його словами, робота зборів була призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко.

Р.Хорольський стверджував, що його та голову зборів побили люди в масках, яких супроводжував А.Іллєнко. Також Р.Хорольський заявив, що «свободівці» влаштували сутички у приміщенні, де проходили збори.

Також учасники установчих зборів з формування Громадської ради при КМДА, що проходили у Головпоштамті, стверджували, що захід відбувся законно.

На цю тему: Активістам, які штурмували КМДА, пообіцяли зустріч із Поповим

30 січня народний депутат Олександр Бригинець повідомив, що разом з іншими народними депутатами від «Батьківщини» та ВО «Свобода» зустрівся з головою КМДА Олександром Поповим з приводу ситуації навколо Громадської ради. За інформацією депутата, було досягнуто домовленості проаналізувати все у понеділок, 4 лютого, після отримання висновків юристів.