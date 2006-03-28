Усе-таки Черновецький

Станом на 8.28 на виборах Київського міського голови лідирує Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з результатом 31,05% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, другим йде Віталій КЛИЧКО з 24,11%, в Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - 21,65%.

На цей час було опрацьовано 37,6% бюлетенів з 385-ти виборчих дільниць (їх загальна кількість по Києву - 1024).