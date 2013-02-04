Політолог прогнозує конфлікт з кулаками на початку нової сесії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Можна спрогнозувати, що наслідком конфлікту - спроби скликання позачергової сесії Верховної Ради - буде конфлікт на початку другої сесії. Це абсолютно очевидно. Опозиція просто змушена буде продемонструвати м'язи, кулаки, вона має зірвати початок роботи цієї сесії, щоб продемонструвати своє незадоволення плюс висунути певні ультиматуми», - сказав експерт.

За словами В.Фесенка, влада намагається продемонструвати опозиції, що не йтиме на виконання будь-яких ультиматимів, водночас опозиція не може змиритися з такою ситуацією, зокрема, для неї питання про скликання позачергової сесії Верховної Ради - це одне з конституційних прав. «Якщо його позбавлять опозицію, то інструментів впливу буде дуже мало. На перспективу є дуже небезпечним для українського парламентаризму розмежування українського парламенту. Те, що опозиція зібралася і засідала окремо, поки жодних політичних і юридичних наслідків від цього немає, але важливий сам прецедент», - сказав він.

В.Фесенко не виключає, що спочатку буде протистояння, потім буде пошук компромісу і виконання частини вимог опозиції.

«Але знову парламент буде кинутий у конфліктне протистояння. Небезпечним є те, що це може відволікти увагу депутатів від теми європейської інтеграції», - додав він.