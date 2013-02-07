Партія регіонів готова зустріти єврокомісара аргументами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, коментуючи візит комісара ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле до України (7-8 лютого), він сказав журналістам: «Ми не звітувати мусимо. У нас відбувається діалог. І є багато питань, які нас цікавлять. Наприклад, чому нам дають ті завдання, які самі не виконують».

За словами О.Єфремова, «ми не маємо принижувати свою націю ні перед ким».

Він наголосив, що не можна говорити про те, що в Україні вибіркове правосуддя, а цей ярлик часто використовують, коли йдеться про візит єврокомісара.

«Посилання на нібито вибіркове правосуддя в Україні – абсолютно неправильне. Ми нещодавно ухвалили унікальний документ, який в суспільстві оцінили ще в неповному обсягу. Це Кримінальний процесуальний кодекс. У нас за цим документом складається цікава ситуація. Коли почали працювати правоохоронні органи, вони надали величезний пакет змін до цього кодексу. Коли ми їх віддали фахівцям, ті сказали, що якби був 1937 рік, цей кодекс треба було б вводити. Він настільки ліберальний, настільки орієнтований на людину і в ньому презумпція невинності стоїть на першому місці, що порівняно з тим документом, який був раніше, це великий крок вперед», – сказав О.Єфремов.

На його думку, після того, як Ш.Фюле почує про новий КПК, питання про нібито вибіркове правосуддя відпадуть.

«У нас буде значна кількість аргументів для Фюле в цьому напрямі», - заявив О.Єфремов.