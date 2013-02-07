Фюле зустрічається з головами комітетів і фракцій парламенту

У конференц-залі Верховної Ради України проходить зустріч Європейського Комісара з розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, головами комітетів ВР, керівниками депутатських фракцій, членами комітетів Верховної Ради України у закордонних справах, з питань європейської інтеграції та з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.