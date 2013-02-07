Рибак: Незворотність європейського вибору України не викликає сумнівів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак у ході зустрічі комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле з народними депутатами України.

Він наголосив, що укладення Угоди про асоціацію, якою передбачається поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, “буде найкращим стимулом для України з точки зору подальшого проведення всеосяжних реформ, зміцнення демократії та верховенства права”.

Спікер зазначив, що важливим пріоритетом у відносинах України з ЄС є успішне продовження безвізового діалогу. Він наголосив, що роль ВР “у роботі над цим питанням є ключовою”. В.Рибак закликав народних депутатів до схвалення найближчим часом усіх законодавчих актів, необхідних для завершення виконання першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для громадян України.

Він зазначив, що йдеться про опрацювання тих законодавчих актів, які спрямовані на приведення законодавства України у повну відповідність до стандартів ЄС, зокрема законів щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні та щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних. Голова ВР наголосив на важливості швидкої ратифікації сторонами угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, яка була підписана в липні 2012 року.

В.Рибак підкреслив, що ухвалення ВР заяви щодо підтримки євроінтеграційних прагнень України, зокрема укладення Угоди про асоціацію, стане додатковим свідченням того, “що ідея євроінтеграції є саме тією ланкою, яка об’єднує практично всі політичні сили українського парламенту та українське суспільство загалом”.