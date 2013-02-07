Депутати від «УДАРу» вже третю добу лишаються стерегти Раду
18:14, 07 лютого 2013Політика
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Народні депутати з фракції “УДАР” продовжують залишатися у сесійній залі Верховної Ради вже третю добу.
У ВР залишилися тільки депутати від “УДАРу” - всі інші покинули приміщення
Як передає кореспондент УНІАН, депутати інших фракцій вже покинули сесійну залу, так само покинули парламент і журналісти.
Передбачається, що завтра о 09.30 знову відбудуться консультації у голови Верховної Ради України Володимира Рибака щодо розблокування роботи ВР.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.
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