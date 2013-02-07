Депутати від «УДАРу» вже третю добу лишаються стерегти Раду

Як передає кореспондент УНІАН, депутати інших фракцій вже покинули сесійну залу, так само покинули парламент і журналісти.

Передбачається, що завтра о 09.30 знову відбудуться консультації у голови Верховної Ради України Володимира Рибака щодо розблокування роботи ВР.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.