Депутати від «УДАРу» вже третю добу лишаються стерегти Раду

18:14, 07 лютого 2013
Політика
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Народні депутати з фракції “УДАР” продовжують залишатися у сесійній залі Верховної Ради вже третю добу.

У ВР залишилися тільки депутати від “УДАРу”, а всі інші покинули приміщення

Як передає кореспондент УНІАН, депутати інших фракцій вже покинули сесійну залу, так само покинули парламент і журналісти.

Передбачається, що завтра о 09.30 знову відбудуться консультації у голови Верховної Ради України Володимира Рибака щодо розблокування роботи ВР.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.

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