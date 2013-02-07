Янукович у березні планує дати велику прес-конференцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

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За його словами, під час прес-конференції, серед іншого, Президент торкнеться й певних підсумків свого трирічного перебування на посаді.