Завтра відбудеться зустріч Януковича і Фюле

У п’ятницю, 8 лютого, о 10:30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч із Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Зустріч відбудеться в приміщення Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11). Акредитація представників ЗМІ триває до 9:30 8 лютого за тел.: +380 (44) 255-68-00, +380 (50) 621-76-97.

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