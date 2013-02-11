Посол Словаччини: Асоціацію з Україною можна буде підписати вже в листопаді

Про це заявив посол Словацької Республіки в Україні Павол Гамжік під час зустрічі з головою Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорієм Немирею, повідомляється на сайті ВР.

У свою чергу Г.Немиря наголосив: "Зараз для нас важливо звірити годинники з нашими європейськими партнерами стосовно того, що та в які терміни має бути зроблено українською стороною для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

Він висловив сподівання, що "Угоду можна буде підписати ще в листопаді цього року під час саміту «Східного партнерства".

"Для нас важливо продемонструвати ЄС відчутний прогрес щодо виконання українською стороною критеріїв, необхідних для підписання Угоди, - зазначив голова Комітету. - Ми розуміємо, що до виконання цих критеріїв не можна підходити вибірково. Це єдиний пакет".

Г.Немиря нагадав, що "10 грудня минулого року Рада ЄС у своїх висновках визначила зазначені критерії, які стосуються питань політично-вмотивованого переслідування опозиції і вибіркового правосуддя в Україні, реформування виборчого законодавства та реформи судової і правоохоронної систем нашої держави".

Також під час зустрічі йшлося про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС. П.Гамжік зазначив, що "Словаччина, як країна, що межує з Україною, підтримує спрощення візового режиму".