Рибак: крапку в ситуації з мандатами Балоги і Домбровського має поставити КС

Голова Верховної Ради Володимир Рибак ініціюватиме звернення народних депутатів України до Конституційного Суду України у зв'язку з рішенням ВАСУ щодо позбавлення мандатів народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, «ознайомившись з резолютивною частиною Рішення Вищого адміністративного суду України про скасування постанови ЦВК та позбавлення депутатських повноважень О.Домбровського та П.Балоги», В.Рибак прийняв рішення звернутися до Конституційного Суду України «за тлумаченням відповідних статей Конституції та механізмів виконання рішення Вищого адміністративного суду, набуття та втрати депутатського мандату».

На тему: Магера не знає, як можна призначити перевибори в округах Балоги і Домбровського

«У зв’язку з чим В.Рибак звернувся до народних депутатів з пропозицією підготувати та оформити відповідне звернення для найшвидшого направлення його до КСУ», - говориться в повідомленні.

«Конституційний Суд України, на мою думку, повинен поставити крапку в цій справі, щодо якої є дві діаметрально протилежні точки зору», - наголосив В.Рибак. «Перша - це обов’язковість виконання рішення Вищого адміністративного суду, що набуло чинності відповідно до Конституції та законів України. З іншого боку - позиція окремих народних депутатів, які вважають, що рішення Вищого адміністративного суду суперечить Конституції України. Остаточну крапку у цій дискусії повинен поставити Конституційний Суд», - вважає голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і О.Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.