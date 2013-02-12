«Агент 007» регіонал Лук'янов - найбільший боржник за тепло у будинку (фото)

Депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов, якому належать чотири квартири в одному з престижних будинків Києва, не платить за комунальні послуги.

Про це пише журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі на "Українській правді".

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"За чотири квартири в будинку на вулиці Олеся Гончара, 35 він винен понад 11 тисяч гривень. Про це свідчить оголошення біля ліфта, сфотографоване минулого тижня", - зазначає автор.

Як зазначає журналіст, ці чотири квартири не вказані в декларації регіонала про доходи за 2011 рік.