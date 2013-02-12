«Агент 007» регіонал Лук'янов - найбільший боржник за тепло у будинку (фото)
09:40, 12 лютого 2013Політика
3768 0
Депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов заборгував 11 тисяч за тепло.
У цьому будинку - квартири регіонала
Так виглядала передвиборна агітація регіонала
Депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов, якому належать чотири квартири в одному з престижних будинків Києва, не платить за комунальні послуги.
Про це пише журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі на "Українській правді".
На тему: «Агент 007» Лук'янов каже, що 74 гривні до пенсії - то суттєве підвищення
"За чотири квартири в будинку на вулиці Олеся Гончара, 35 він винен понад 11 тисяч гривень. Про це свідчить оголошення біля ліфта, сфотографоване минулого тижня", - зазначає автор.
Як зазначає журналіст, ці чотири квартири не вказані в декларації регіонала про доходи за 2011 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter