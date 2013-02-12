Голову ЦВК здивували висновки ОБСЄ про вибори в Україні - він би писав жорсткіше

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, про це В.Шаповал повідомив під час зустрічі з главою Місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за виборами народних депутатів України Одрі Гловер.

Головною метою зустрічі було обговорення висновків і рекомендацій Заключної доповіді Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні у 2012 році та шляхів можливого сприяння з боку Бюро процесам удосконалення виборчого законодавства і виборчої практики в Україні.

Голова ЦВК поінформував, що уважно ознайомився із Заключною доповіддю Місії БДІПЛ ОБСЄ щодо виборів народних депутатів 2012 року, і подякував за об’єктивні і навіть компліментарні, за його словами, висновки стосовно організації та проведення виборів.

«Якби я був спостерігачем, я б написав більш жорсткий підсумковий документ, адже для цього були підстави. Загалом ця доповідь дуже корисна для України на перспективу майбутніх виборів. І я хотів би, щоб всі ці висновки і рекомендації були матеріалізовані у конкретних справах», - сказав В.Шаповал.

Голова ЦВК наголосив, що Україна потребує суттєвої реформи виборчого законодавства: «Я переконаний, що, з урахуванням української специфіки, мажоритарна складова стала основним негативним моментом минулих виборів. Відтак, я залишаюсь прибічником пропорційної системи з відкритими регіональними списками».

Він зазначив, що мажоритарний принцип, як такий, має право на життя, але за умови існування розвинутого громадянського суспільства.

В.Шаповал відніс до необхідних змін виборчого законодавства запровадження порядку формування виборчих комісій за перевіреним практикою принципом – одна половина складу від парламентської більшості, а друга – від опозиційних партій, представлених у парламенті. «Таким чином, вдасться мінімізувати або взагалі виключити вкрай негативну, як свідчить досвід, участь у цьому процесі так званих технічних партій», - зауважив він.

Не менш важливим, на думку голови ЦВК, є забезпечення на законодавчому рівні максимальної і реальної прозорості процесу встановлення результатів голосування на виборах. Однією із складових вирішення цієї проблеми він вважає закладення у виборче законодавство більш широких можливостей на відповідній стадії виборчого процесу для міжнародних спостерігачів, а також запровадження в Україні всього спектру демократичних практик, притаманних більшості європейських країн.

На прохання О.Гловер голова ЦВК зупинився на питанні повторних виборів у п’яти так званих проблемних округах, по яких було прийнято постанову ЦВК щодо неможливості встановлення результатів. «Вирішення цього питання передусім потребує відповідної новелізації виборчого законодавства», - зазначив В.Шаповал і зауважив, що не вбачає за потрібну будь-яку роль Конституційного Суду у вирішенні відповідного питання.