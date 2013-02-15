Луценку відмовили у відводі судді

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Печерського райсуду Світлана Волкова.

Як йдеться в рішенні суду, не виявлено підстав для задоволення клопотання Ю.Луценка.

“Заяву Луценка про відвід слідчому судді Печерського райсуду Києва Віктору Кицюку залишити без задоволення”, - зачитала С.Волкова.

Оголошення рішення відбувалося без участі Ю.Луценка, який раніше відмовився брати подальшу участь у засіданні суду у режимі відео-конференції через те, що суддя С.Волкова не стала розглядати його прохання про допуск народних депутатів у залу судових засідань Менської колонії.

Також під час оголошення рішення в залі не було адвокатів Ю.Луценка, які залишили залу судових засідань у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.