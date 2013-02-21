Митрополита Володимира визнали «Людиною року в українському християнстві»

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Спілки християнських письменників України Костянтин Шаповалов.

Від імені Предстоятеля УПЦ МП нагороду отримав архімандрит Лонгін.

Як повідомив К.Шаповалов, цього року, на відміну від попереднього, при підбитті підсумків конкурсу була значно більша конкуренція та активність при голосуванні.

Як повідомив К.Шаповалов, номінацію «Людина року в українському християнстві» було засновано за ініціативи Спілки християнських письменників України.

Він пояснив, що кандидатами на цю нагороду можуть бути українці, які сповідують християнську віру, зробили значний внесок в утвердження християнських цінностей у житті, культурі, свідомості народу України за останній рік.

Також одним із критеріїв є внесок людини в розповсюдження та пропаганду святості в суспільстві України.

К.Шаповалов зазначив, що право голосу при голосуванні за того чи іншого кандидата мають виключно голови християнських конфесій та об'єднань, а також християнські видавці. Він додав, що при голосуванні необхідно сказати, чому саме віддається голос за того, чи іншого кандидата. Якщо кількість балів за декількох кандидатів є однаковою, то перевага надається кандидату, за якого віддасть голос Спілка християнських письменників України. Також якщо два роки поспіль переможці відмовлятимуться отримувати нагороду, то, за словами засновника, номінація не буде проводитись 2-3 роки.