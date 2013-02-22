Тюремники кажуть, що на вихідних німецьких лікарів до Тимошенко не пустять

Про це повідомляє прес-служба ДПтСУ.

Як зазначається у повідомленні, керівництво відомства через Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про намір німецьких лікарів клініки «Шаріте» прибути до Харкова з метою роботи в рамках спільної Міжнародної медичної комісії 23 лютого п.р. із Ю. Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці».

“У зв’язку з цим, ДПтС зазначає про відсутність можливості організаційного забезпечення роботи Міжнародної медичної комісії за участі усіх її членів у вихідний день. Крім того, оскільки йдеться про роботу Міжнародної медичної комісії у складі більш як 10 осіб, є необхідність в організації, з точки зору режиму та охорони, перебування усіх членів цієї комісії на території ЦКБ № 5 (на території охоронюваного блоку тримання засудженої)”, - пояснюють у пенітенціарній службі.

На тему: МОЗ: Тимошенко не потребує подальшого лікування у стаціонарі

ДПтС через МЗС поінформувала представників посольства та клініки «Шаріте» про свою готовність організаційно забезпечити роботу Міжнародної медичної комісії за участі німецьких лікарів з 25 лютого, тобто з понеділка.

У повідомленні нагадується, що останній візит німецьких лікарів в рамках роботи Міжнародної медичної комісії МОЗ, що була створена 10 грудня 2012 р. спільним наказом МОЗ, ДПтСУ та МЗС, відбувався 15-17 грудня минулого року, тобто майже три місяці тому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, прес-служба Міністерства охорони здоров’я України поінформувала, що комісія МОЗ дійшла висновку, що Ю.Тимошенко не потребує подальшого лікування та реабілітаційних заходів в стаціонарі.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.