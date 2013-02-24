Бенедикт XVI востаннє звернувся до вірян з недільною проповіддю

Почути одне з останніх звернень Бенедикта XVI до Риму прибули більш як 200 тисяч прочан і туристів, повідомляє РІА «Новости».

У зв'язку з цим влада італійської столиці вжила підвищених заходів безпеки, задіявши крім співробітників правоохоронних органів ще дві тисячі осіб, зокрема спеціальних агентів. Аналогічна схема буде застосована і 27 лютого, коли понтифік проведе свою останню загальну аудієнцію.

"Господь закликав мене "піднятися на гору", аби присвятити усього себе молитвам і медитації, але це не означає, що я залишаю Церкву. Навпаки, якщо Бог попросив мене про це, то через те, що так я зможу продовжити служити йому з тією ж самовідданістю і з тією ж любов'ю, з якими робив це досі, але більш відповідним для мого віку і моїх сил чином", - сказав Папа Римський.

Багато віруючих, зустрічаючи понтифіка, розгорнули плакати з вдячністю Бенедикту XVI. "Дякуємо вам за вашу любов і підтримку в цей особливий момент для мене і Церкви", - додав Бенедикт XVI, звертаючись до присутніх, які відповіли йому аплодисментами.

Про своє рішення зректися Апостольського престолу 85-річний Бенедикт XVI оголосив 11 лютого, пояснивши, що більше не може очолювати Католицьку церкву через похилий вік. Конклав з обрання нового понтифіка має відбутися в першій половині березня.