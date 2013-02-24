Екс-начальник ДАІ подався у проректори академії внутрішніх справ

Як зазначено на сайті МВС, заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь представив колективу академії новопризначеного проректора.

У своєму виступі С.Лекарь акцентував на необхідності покращити співпрацю академії з центральним апаратом МВС України, адже цей навчальний заклад - важлива складова всієї правоохоронної системи держави.

«Зусилля підрозділів академії мають бути спрямовані на подальше зміцнення авторитету й підвищення престижу навчального закладу, формування його позитивного іміджу, удосконалення організації та якості навчально-виховного процесу, поглиблення його змісту й практичної спрямованості, підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів», - наголосив заступник міністра.

Крім того, він наголосив на необхідності створення системи взаємних партнерських відносин міліції та населення, підвищення престижу служби в органах внутрішніх справ, налагодження взаємодії із засобами масової інформації та суспільством, проведення культурно-масових заходів, підвищення рівня професійної підготовки курсантів.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого В.Лозового було звільнено з посади керівника Департаменту Державтоінспекції МВС України, який перебував на ній упродовж трьох років.

В.Лозовий родом з Донеччини. До призначення на посаду начальника Департаменту ДАІ він був полковником міліції, а вже залишав посаду у чині генерал-майора.