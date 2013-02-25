Криза у відносинах з ЄС посилить кризу у відносинах з РФ, - експерт

Про це заявив експерт Інституту Горшеніна ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО на дискусійному майданчику Національного експертного форуму в соціальній мережі Facebook.

«Щоб залишитися серйозним геополітичним гравцем і конкурувати з іншими центрами впливу, Європейському Союзу необхідно продемонструвати свою ефективність як суб'єкта світової політики, - упевнений Олексій Лещенко. - Останнім часом ЄС в даній сфері дещо здав свої позиції, як через внутрішню економічну кризу, так і через складнощі на зовнішньополітичних напрямах, які вважалися пріоритетними. Один з недавніх прикладів - сьогоднішній розвиток подій у Північній Африці, на тлі яких дії Європейського Союзу виглядають непереконливо. Крім того, існують зацікавлені групи, наприклад, польські євродепутати і комісар Штефан Фюле, для яких інтеграція України в європейські структури дозволить зміцнити власні політичні позиції».

На думку експерта Інституту Горшеніна, підписання договору з Україною з її значним економічним потенціалом, перспективним внутрішнім ринком і людським ресурсом буде серйозним досягненням. «Останнім часом до підписання Договору про асоціацію дуже швидкими темпами рухається також Молдова. Але підписання аналогічного документа з Молдовою практично не принесе відчутних політичних, економічних та іміджевих бонусів для Європейського Союзу. Тому у випадку України європейські політики можуть піти на дуже серйозні компроміси, значно скоротити перелік вимог і навіть підписати Договір про асоціацію, але із застереженнями», - упевнений він.

При цьому Олексій Лещенко припускає, що найбільш імовірною стратегією зовнішньої політики України до листопада буде продовження політики маневрування між Європейським Союзом і Росією. «Якщо Договір про асоціацію України з Європейським Союзом не буде підписаний до крайньої дати, яку позначив Штефан Фюле, то слід очікувати поглиблення кризи у відносинах із Західною Європою. Але у випадку виникнення кризи у відносинах з Європейським Союзом, за нею послідує ще більш сильна криза з Російською Федерацією. У цьому випадку Україна вже не матиме можливості для маневру на західноєвропейському зовнішньополітичному треку, і російське керівництво зможе займати більш жорстку позицію в переговорному процесі», - підкреслив експерт.

Національний експертний форум - проект Інституту Горшеніна. Вперше пройшов 6 та 11 лютого 2013 року в Києві, зібравши провідних політичних та економічних експертів з України, Європи, а також політиків, представників виконавчої влади та дипломатичних місій.