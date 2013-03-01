У Табачника кажуть, що їх теж не влаштовує «ректорський» законопроект Ківалова

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Микола Фоменко.

«29 грудня 2011 року, наш закон, міністерський, був поданий на розгляд Верховної Ради. В зв’язку з тим, що каденція парламенту закінчилась, наш закон був повернутий. Нині, урядом прийняте рішення щодо доопрацювання цього закону, так з’явилися три альтернативні варіанти закону. Але, я хочу наголосити, що всі ці закони на 60 відсотків – це той базовий закон над яким працювала робоча група в кількості 46 осіб», – зазначив урядовець.

«Тому, я хочу сказати, що ми сьогодні не погоджуємось з багатьма позиціями, які запропоновані в цих трьох законах, у тому числі з тією, про яку говориться», – заявив Фоменко.