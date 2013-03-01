Охорона Януковича вивела журналістку з прес-конференції

13:30, 01 березня 2013
Політика
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Охорона Януковича вивела журналістку Чорновол із зали, де проходить прес-конференція Президента.

Тетяна Чорновол

Як передає кореспондент УНІАН, Т.Чорновол кілька разів намагалася поставити запитання В.Януковичу, але охорона постійно блокувала її і не давала такої можливості.
Коли Президент відповідав на запитання журналіста російської радіостанцію “Эхо Москви” щодо ув’язнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, Т.Чорновол з місця вигукнула питання з вимогою пояснити, як В.Янукович був партнером колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

В цей момент охорона на кілька хвилин вивела Т.Чорновол із зали, де проходить прес-конференція.

Присутні у залі почали з місця кричати В.Януковичу, що б’ють журналістку. Після того, як В.Янукович сказав, щоб Т.Чорновол повернулася до зали, вона змогла поставити Президенту запитання.

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