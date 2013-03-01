Тюремники просять не політизувати умови утримання Тимошенко

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ДПтС.

Як заявили в пенітенціарній службі, «таких умов, в яких утримується засуджена до позбавлення волі Ю.Тимошенко, не має більше жоден ув’язнений чи засуджений в Україні».

Також у ДПтС запевняють, що камери в палаті екс-прем’єра демонтовано, зазначивши, що під час цього демонтажу була присутня захисник засудженої – Євгенія Тимошенко.

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Крім того, йдеться в повідомленні, у відсутності камер відеоспостереження мали змогу переконатися усі члени Міжнародної медичної комісії, які працювали вчора в ЦКЛ № 5, у томі числі й представники німецької клініки «Шаріте». А також про їх відсутність офіційно заявляв навіть захисник Сергій Власенко, підкреслили в ДПтС.

Також у пенітенціарній службі заявили, що депутат Григорій Немиря свідомо говорить неправду представникам посольств про начебто перешкоджання в організації зустрічі народних депутатів із Ю.Тимошенко.

«Якщо політичні соратники Ю.Тимошенко не можуть вигадати кращих інформаційних приводів, окрім обмовлення співробітників колонії, то нам зовсім не важко по декілька разів на день роз’яснювати суспільству та аргументовано доводити неправдивість їх заяв», - зазначили в ДПтС і додали, що «третій раз за сьогоднішній день повідомляємо: засуджена Ю.Тимошенко відмовилася прослідувати до кімнати побачення для спілкування з депутатами, хоча і перебувала в коридорі на відстані одного метра від цієї кімнати».

«Тому такі дії Ю.Тимошенко та її оточення ми розцінюємо виключно як провокації», - заявили в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що йому та депутатам Григорію Немирі й Сергію Пашинському без пояснень причини відмовили у зустрічі з Ю.Тимошенко 1 березня.

«Сьогодні нам відмовлено у зустрічі з Юлією Тимшенко без будь-яких пояснень. Все, що розповідає пенітенціарна служба, - це брехня”, - сказав А.Яценюк.

Він зазначив, що народні депутати від опозиції відповідно до закону мали право, принаймні, оглянути приміщення, в якому утримується Ю.Тимошенко.

За словами А.Яценюка, депутати, крім усього іншого, мали намір пересвідчитися, що у блоці екс-прем’єра знято відеокамери, що “виконуються обіцянки Януковича”.

А.Яценюк наголосив, що і начальник караулу, і керівник Качанівської виправної колонії відмовили лідерам опозиції як у зустрічі з Ю.Тимошенко, так і в огляді приміщення, де вона утримується.