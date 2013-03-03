До лікарні Харкова прибув транспорт для етапування Тимошенко - джерело

Там планується допитати чергового свідка обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

Як повідомило кореспондентові УНІАН поінформоване джерело, близько 20:00 на територію лікарні заїхав автомобіль швидкої медичної допомоги у супроводі автозака, двох автомобілів ДАЇ та мікроавтобуса «Мерседес».

Співрозмовник агентства наголосив на високій вірогідності того, що Ю.Тимошенко буде етапована до Києва.

«Чи буде етапована не знаю, але вірогідність велика», - сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва розпочав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність на судових засіданнях. Разом з тим у ДПтС заявляли, що Ю.Тимошенко відмовлялась бути присутньою на допитах.

Голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль з приводу можливого транспортування Ю.Тимошенко з Харкова до Києва вказав на умови, які необхідно створити: транспортування повинно відбуватися в автомобілі медичної допомоги, у судовому залі необхідно забезпечити комфортні умови сидіння пацієнтки.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем`єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.