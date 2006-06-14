Тимошенко під оплески відмовилася від вінегрету

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не братиме участі в коаліції між Партією регіонів та «Нашою Україною».

Про це на пленарному засіданні парламенту заявила лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вчорашні заяви блоку «Наша Україна» свідчать про те, «що формат переговорів змінився і лідеру комуністів вже доведеться допомагати Партії регіонів і «Нашій Україні» створювати більшість”. “Я переконана, що вони також будуть у ній”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО у відповідь на репліку лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про те, що представники фракції «Наша Україна», БЮТ та СПУ проінформували Верховну Раду України про результати створення коаліції. П.СИМОНЕНКО зазначив, що «може вам необхідно допомогти». За його словами, представники цих трьох політичних сил «голову морочать народу України». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що фракція БЮТ «на жодну коаліційну співпрацю в таких вінегретних масштабах, де буде Партія регіонів і «Наша Україна», і ще дехто не піде». Вона підкреслила, що фракція БЮТ залишається поза межами таких переговорів.

Після її виступу в залі лунали оплески та вигуки, на що головуючий на засіданні член тимчасової президії ВР Адам МАРТИНЮК зазначив: «футбол розпочнеться о 16.00».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня представники блоку «Наша Україна» зробили низку заяв щодо перспектив створення парламентської коаліції.

Зокрема, представник “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ повідомив, що «Наша Україна» заявила Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичній партії України, що у зв’язку «з безперспективністю коаліційного діалогу» в межах “трійки” вона «вільна в своїх діях» і не має перед ними жодних зобов’язань. Він також зазначив, що «Наша Україна» готова взяти на себе відповідальність і запропонувати кандидатуру прем’єр-міністра.

Блок “Наша Україна” оприлюднив заяву, в якій констатував, що переговорний процес в межах “трійки” зайшов у глухий кут, і закликав політичні сили, які перемогли на виборах, сісти за стіл переговорів.

Керівник робочої групи від «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що потрібно шукати нові підходи у веденні переговорів про створення парламентської коаліції. Він зазначив, що рішення щодо формату подальших переговорів буде прийматися політрадою, а зараз зарано говорити, чи будуть брати участь у переговорах представники двох, трьох чи чотирьох політичних сил.

Народний депутат України Анатолій КІНАХ наголосив на необхідності поглиблення консультацій з політичними партіями–переможцями виборів у пошуку консенсусу щодо створення коаліції. Він зазначив, що „ті політичні сили, які будуть спроможні ставити стратегічні інтереси держави вище політичних, кон’юнктурних, будуть нашими партнерами”.

Міністр закордонних справ, член «Нашої України» Борис ТАРАСЮК не виключив, що непоступливість партнерів (СПУ і БЮТ) може призвести до зміни формату коаліційних переговорів.

Лідер блоку “Наша Україна”, прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що “Наша Україна” готова розпочати переговори про створення коаліції спочатку. Він зазначив, що відтепер “Наша Україна” шукатиме вихід з ситуації, можливо, за рахунок розширення коаліції. При цьому, коментуючи можливість створення “коаліції чотирьох” – за участю Партії Регіонів – лідер блоку назвав це “найкращим для України”. Він також повідомив, що на нові переговори про створення коаліції “Наша Україна” виходитиме зі своїм першим варіантом коаліційної угоди, без врахування досягнутих в ході переговорів з БЮТ та СПУ компромісів.