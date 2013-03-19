Кочнєва збирається відсудити у голови коаліції опозиційних сил Сирії 50 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.

А.Кочнєва також має намір оцінити завдану їй моральну шкоду в 50 млн доларів.

«Я маю намір зараз знайти в Європі адвоката й подати на Джорджа Сабра до суду й просити 50 мільйонів доларів, оскільки він заявив, що доведено мою провину, що я когось вбивала й маю відношення до якихось розвідок», - сказала А.Кочнєва.

Вона підкреслила, що Дж.Сабра обмовив її. «Де докази, про які він заявляв? Таких доказів немає, вони надумані, це наклеп», - зазначила А.Кочнєва.

Журналістка також не виключила подання позову до Європейського суду з прав людини.

«Може це буде Європейський суд із прав людини. Консультуватимемося», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїхали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

11 жовтня 2012 року з'явилася інформація про те, що А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке називає себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада 2012 року в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн. доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до цього часу не одержать викуп.

У другому зверненні, оприлюдненому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займалася перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

11 березня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що А.Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків.

Після звільнення вона заявила, що всі зняті бойовиками ролики з її участю були записані під погрозами.