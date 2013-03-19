ГПУ продовжила справу Щербаня, бо Тимошенко «затягує слідство»

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Курись.

"Ще 7 березня, по завершенні допиту свідка Олександри Кужель, слідчий вручив адвокатам підозрюваної Юлії Тимошенко копію клопотання про продовження термінів слідства у справі щодо організації вбивства народного депутата Є.Щербаня і розкрадання 405,5 млн дол. 15 березня прокурор виніс постанову про продовження термінів розслідування", - сказав А.Курись.

Серед причин продовження термінів розслідування справи основною він назвав те, що Ю.Тимошенко зайняла позицію "затягування слідства".

"Розумієте, Ю.Тимошенко досі так і не дала своїх свідчень у справі. Незважаючи на наші спроби, це так і не відбулося. Це її право, а не обов'язок, від якого вона начебто і не відмовляється, проте постійно знаходить причини, щоб уникнути спілкування із слідством. Це одна з основних причин, чому справа ще не передана до суду", - пояснив А.Курись.

Водночас він не уточнив, які додаткові часові рамки відведені для продовження слідчих дій, але підкреслив, що слідчі готові до проведення допиту Ю.Тимошенко в будь-який слушний для неї час.

"Слідство готове почекати ще якийсь час для забезпечення дотримання всіх прав Тимошенко", - зазначив А.Курись.

На тему: У ГПУ сподіваються, що справа про вбивство Щербаня до літа буде в суді

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Є.Щербаня. Ю.Тимошенко вручене повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва 13 лютого почав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи.