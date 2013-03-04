У ГПУ сподіваються, що справа про вбивство Щербаня до літа буде в суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олег Пушкар заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після допиту у суді чергового свідка у справі, екс-губернатора Донецької та Сумської областей Володимира Щербаня.

“Я дуже сподіваюсь, що вона буде в суді”, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати, що до літа справа буде передана в суд.

Водночас представник держобвинувачення зауважив, що ще треба допитати ряд свідків, а також невідомо, як довго підозрювана екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та її захист ознайомлюватиметься з матеріалами справи.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.