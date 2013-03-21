Рада провалила рішення про вибори у Києві 2 червня

Верховна Рада України не підтримала в цілому проект постанови про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 179 депутатів (за необхідних 226 — УНІАН) із 401, зареєстрованого в сесійній залі.

Постанову підтримали: від фракції Партії регіонів - 7 народних депутатів, від “Батьківщини” — 84, від «УДАРу» — 37, “Свободи” - 33, позафракційні — 18, фракція КПУ не голосувала в повному складі.

З фракції Партії регіонів за постанову проголосували: П.Балога, В.Бондар, О.Бобков, С.Дунаєв, Я.Москаленко, О.Пономарьов, І.Фурсін.

На тему: Регіонали залишили залу ВР під час розгляду питання про вибори у Києві

Постанову також підтримали такі позафракційні депутати: В.Балога, О.Домбровський, Г.Заболотний, С.Лабазюк, В.Литвин, С.Міщенко, П.Порошенко, І.Рибаков, О.Табалов, В.Чудновський, Ю.Дерев’янко, О.Доній, Р.Кошулинський, А.Лабунська, О.Ляшко, В.Петьовка, А.Табалов, В.Тимошенко.

Із фракції “Батьківщина” «за» призначення виборів у Києва на 2 червня проголосували: О.Абдуллін, Д.Андрієвський, В.Ар’єв, В.Бондаренко, О.Бригинець, М.Бурбак, Ю.Вознюк, В.Головко, Л.Денісова, М.Джемілєв, А.Дирів, В.Дубіль, Л.Ємець, Р.Ілик, О.Канівець, В.Кириленко, М.Княжицький, А.Кожем’якін, В.Королюк, В.Кравчук, О.Кужель, В.Купчак, В.Кутовий, О.Лукашук, В.Лунченко, К.Ляпіна, О.Медуниця, Г.Немиря, Ю.Одарченко, А.Павелко, В.Пазиняк, С.Пашинський, А.Пишний, С.Сас, І.Скосар, Ю.Стець, С.Терьохін, О.Турчинов, М.Федорук, О.Фищук, О.Чорноволенко, А.Шевченко, Д.Шлемко, В.Яворівський, А.Яценюк, А.Аваков, К.Бондарєв, І.Бриченко, І.Васюник, В.Гладій, В.Данілов, В.Деревляний, Д.Дзензерський, Т.Донець, О.Дубовой, Р.Забзалюк, А.Іванчук, В.Кальченко, М.Катеринчук, І.Кириленко, Р.Князевич, О.Кондратюк, Л.Котеляк, С.Кубів, М.Кучерук, Р.Лук’янчук, І.Луценко, М.Мартиненко, Г.Москаль, В.Немілостівий, Л.Оробець, А.Павловський, А.Парубій, П.Петренко, В.Полочанінов, А.Сенченко, О.Сікора, Р.Стаднійчук, І.Стойко, Б.Тарасюк, М.Томенко, С.Фаєрмарк, Я.Федорчук, В.Швець, В.Шкварилюк, В.Ярема.

Із фракції «УДАР» постанову підтримали: О.Бєлькова, І.Геращенко, Е.Гурвіц, М.Іонова, С.Каплін, В.Кличко, О.Корнійчук, В.Куренной, М.Матіос, В.Наливайченко, Н.Новак, І.Побер, А.Путілов, П.Різаненко, Р.Романюк, Ю.Савчук, Г.Ткачук, В.Чугунніков, Р.Ванзуряк, Н.Агафонова, Я.Гінка, Я.Дубневич, В.Іщенко, В.Карпунцов, В.Ковальчук, С.Куніцин, Т.Кутовий, О.Мочков, Ф.Негой, Р.Павленко, А.Палатний, В.Пинзеник, О.Продан, Р.Раупов, П.Розенко, П.Рябікін, Р.Сольвар, Р.Чернега.

Із фракції “Свобода” «за» голосували: Б.Бенюк, Ю.Бублик, О.Гелевей, Р.Зелик, О.Кайда, І.Кривецький, О.Мирний, І.Мірошниченко, А.Мохник, І.Сех, Ю.Сиротюк, А.Тягнибок, І.Фаріон, В.Черняков, О.Шевченко, М.Блавацький, А.Вітів, М.Головко, А.Іллєнко, П.Кириленко, Е.Леонов, Р.Марцінків, Є.Мельник, Ю.Михальчишин, А.Міщенко, О.Осуховський, І.Сабій, О.Сиротюк, О.Сич, О.Тягнибок, С.Ханенко, І.Швайка, І.Янків.

Постановою передбачалося призначити вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Фракція ПР наполягає, щоб постанову ухвалити сьогодні лише за основу, а далі чекати на рішення Конституційного Суду України, зокрема, щодо термінів повноважень Київської міської ради.