Регіонали залишили залу ВР під час розгляду питання про вибори у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі залишається близько 20 депутатів-«регіоналів».

У даний час триває обговорення проекту постанови щодо призначення виборів в Києві.

На тему: Геращенко відповіла регіоналам на «Київ - не дівка»

Голова Верховної Ради Володимир Рибак під час виступу депутатів відійшов за президію і радився з лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим.