Регіонали залишили залу ВР під час розгляду питання про вибори у Києві
11:38, 21 березня 2013Політика
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Фракція Партії регіонів майже в повному складі залишила сесійну залу парламенту під час розгляду питання щодо призначення дати виборів Київської міської ради та мера столиці.
Регіонали подалися з сесійної зали
Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі залишається близько 20 депутатів-«регіоналів».
У даний час триває обговорення проекту постанови щодо призначення виборів в Києві.
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак під час виступу депутатів відійшов за президію і радився з лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим.
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