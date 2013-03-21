Регіонали залишили залу ВР під час розгляду питання про вибори у Києві

11:38, 21 березня 2013
Політика
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Фракція Партії регіонів майже в повному складі залишила сесійну залу парламенту під час розгляду питання щодо призначення дати виборів Київської міської ради та мера столиці.

Регіонали подалися з сесійної зали

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі залишається близько 20 депутатів-«регіоналів».
У даний час триває обговорення проекту постанови щодо призначення виборів в Києві.

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Голова Верховної Ради Володимир Рибак під час виступу депутатів відійшов за президію і радився з лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим.

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