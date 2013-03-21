Кожара привітав Лаврова з днем народження й заодно обговорив свій візит

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, сьогодні, 21 березня, відбулася телефонна розмова міністрів.

Л.Кожара привітав свого російського колегу з днем народження, побажав йому міцного здоров’я та подальших успіхів у відповідальній роботі.

Міністри закордонних справ України та РФ також обговорили питання порядку денного запланованої на 29 березня двосторонньої зустрічі у Москві.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 березня відбудеться візит міністра закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ Л.Кожари до Росії.