Кожара привітав Лаврова з днем народження й заодно обговорив свій візит

16:51, 21 березня 2013
Політика
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29 березня у Москві відбудеться двостороння зустріч міністрів закордонних справ України та РФ Леоніда Кожари та Сергія Лаврова.

Лавров і Кожара зустрінуться 29 березня / Фото: Mfa.gov.ua

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, сьогодні, 21 березня, відбулася телефонна розмова міністрів.

Л.Кожара привітав свого російського колегу з днем народження, побажав йому міцного здоров’я та подальших успіхів у відповідальній роботі.

Міністри закордонних справ України та РФ також обговорили питання порядку денного запланованої на 29 березня двосторонньої зустрічі у Москві.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 березня відбудеться візит міністра закордонних справ України, діючого голови ОБСЄ Л.Кожари до Росії.

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