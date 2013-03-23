Азаров готовий розповісти про плюси та мінуси сланцевого газу

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Ми готові провести широку роз'яснювальну роботу, відверто розповісти про плюси і мінуси цього технологічного процесу з тим, щоб ті люди, які щиро були стурбовані цією екологічною проблемою, могли б одержати аргументи і зняти цю свою стурбованість”, - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що завдання уряду - довести до громадськості максимальну кількість об'єктивних матеріалів і найголовніше - організувати роботу так, щоб ризики були мінімізовані, а “позитивні ефекти” працювали на інтереси людей.

«А що таке видобуток таких обсягів газу в Донбасі? Це робота для величезної кількості людей, робота високооплачувана, це можливість одержання доходів від реалізації цього газу і спрямування цих доходів на розвиток Донбасу, зокрема й на вирішення екологічних проблем, які турбують жителів. Ми говорили із заступником Держсекретаря США на цю тему, і, безумовно, ми одержимо в своє розпорядження всі необхідні матеріали», - відзначив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Харкові й кількох районах області, а також у Донецьку відбулися акції протесту проти видобутку сланцевого газу на сході України. Останній пікет відбувся 20 березня в Донецьку перед будівлею облдержадміністрації.

На початку березня міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков пообіцяв, що реалізація проекту з видобутку сланцевого газу компанією Shell почнеться тільки після мінімізації екологічних ризиків.

Нагадаємо, в лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу (УРП) на Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) площах із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу на укладення УРП на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

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17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня ц.р. підписана угода між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівськой площі в Харківській і Донецькій областях.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.