Американець обіцяє знести голову Кличку

Популярний американський суперважкоатлет Шеннон БРІГГС повідомив, що його менеджер звернувся до Дона КІНГА з питання організації поєдинку проти чемпіона IBF Володимира КЛИЧКА або чемпіона WBA Миколи ВАЛУЄВА.

Про це Ш.БРІГГС сказав під час чат-сесії зі своїми прихильниками, повідомляє сайт allboxing.ru.

«Мені обіцяли дати відповідь не пізніше наступного понеділка», - сказав Ш.БРІГГС.

На запитання про те, чи чув він про відмову Джеймса ТОНІ від бою з В.КЛИЧКОМ за 1,5 мільйона доларів, Ш.БРІГГС сказав: «Джеймс Тоні нагадує мені жирного родича на весіллі, на якого ніхто не звертає уваги. За півтора мільйони доларів я б поїхав в Каламазу і бився б із динозавром. Мій бій з КЛИЧКОМ не продовжився б більше 3-4 раундів. Я б просто зніс йому голову і підніс би її на тарелі».

З приводу підготовки до боїв Ш.БРІГГС повідомив: «Я не дуже викладаюся на тренуваннях. Здебільшого, я працюю над силою удару. Людям не потрібні суперважкоатлети, які боксують і бігають колами по рингу. Люди хочуть бачити, як один зносить іншому голову. Саме це я їм і даю».