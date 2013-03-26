Турчинов розповів, як прокопувався крізь замети, Яценюк - як штовхав машини

Народні депутати від «Батьківщини» Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов зазначають, що також постраждали від бездіяльності столичної влади під час сильних снігопадів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чи працював він лопатою під час снігопадів у Києві, О.Турчинов сказав: “Я змушений був це зробити, бо, перебуваючи за межами Києва, інакше б я не зміг просто виїхати на Київ”.

Він наголосив, що, “як і більшість городян, мав проривати свій шлях до столиці”.

О.Турчинов уточнив, що перебував у Київській області і їхав до столиці Житомирською трасою.

У свою чергу А.Яценюк повідомив, що його донька потрапила до лікарні, й він змушений був їздити містом і возити їй їжу. За його словами, довелося, “і машини проштовхувати, і витягнути декілька машин з завалів”.

“Не можу тепер “надякуватися” Попову і Януковичу разом взятим. І люди “дякували”, коли говорили, як “гарно” працює влада в Україні і в місті Києві. Красива така колоритна лексика була по відношенню до двох прізвищ — Януковича і Попова”, - зазначив А.Яценюк.