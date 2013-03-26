Турчинов розповів, як прокопувався крізь замети, Яценюк - як штовхав машини
Яценюк і Турчинов зазначають, що також постраждали від бездіяльності столичної влади під час сильних снігопадів.
Народні депутати від «Батьківщини» Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов зазначають, що також постраждали від бездіяльності столичної влади під час сильних снігопадів.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чи працював він лопатою під час снігопадів у Києві, О.Турчинов сказав: “Я змушений був це зробити, бо, перебуваючи за межами Києва, інакше б я не зміг просто виїхати на Київ”.
Він наголосив, що, “як і більшість городян, мав проривати свій шлях до столиці”.
О.Турчинов уточнив, що перебував у Київській області і їхав до столиці Житомирською трасою.
У свою чергу А.Яценюк повідомив, що його донька потрапила до лікарні, й він змушений був їздити містом і возити їй їжу. За його словами, довелося, “і машини проштовхувати, і витягнути декілька машин з завалів”.
“Не можу тепер “надякуватися” Попову і Януковичу разом взятим. І люди “дякували”, коли говорили, як “гарно” працює влада в Україні і в місті Києві. Красива така колоритна лексика була по відношенню до двох прізвищ — Януковича і Попова”, - зазначив А.Яценюк.