У Житомирі на акцію «Вставай, Україно!» вийшло близько 5 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції сформували колону на площі Перемоги і пройшли містом до майдану Корольова, де розпочався мітинг за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока та лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Голова «УДАРу» Віталій Кличко не прибув до Житомира.

За підрахунками опозиціонерів, на мітингу присутні близько 5 тисяч осіб, але громадяни продовжують підходити.

Учасники акції тримають державні та партійні прапори, плакати «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!», «Україні - волю! Юлі - волю!»

За даними міліції, заявлена орієнтована кількість учасників акції - до 10 тисяч осіб.