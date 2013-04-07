Голова комісії: рішення про помилування Луценка продиктовано гуманізацією КПК

Рішення Комісії при Президентові України з питань помилування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука, в першу чергу, продиктовано гуманізацією українського кримінально-процесуального законодавства, яку проводить Глава держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це заявив голова комісії при Президентові України з питань помилування, народний депутат Геннадій Васильєв.

«Рішення членів комісії щодо шести засуджених було одноголосним. Комісія в ухваленні рішень, зокрема, враховувала і сучасні процеси в оновленні законодавства. Рекомендації комісії про помилування є продовженням реалізації президентської реформи, спрямованої на гуманізацію кримінально-процесуального законодавства і приведення його у відповідність з європейськими стандартами», - зазначив народний депутат.

За його словами, засідання комісії з питань помилування відбулося 6 квітня.

Г.Васильєв також повідомив, що в комісію було передано звернення до Президента України про помилування Ю.Луценка від екс-президента Європейського парламенту Пета Кокса і колишнього Президента Польщі Олександра Квасьнєвського, підтриманого дружиною Юрія Луценка - Іриною. 5 квітня до Комісії звернувся Президент України з проханням невідкладно розглянути звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Г.Філіпчука.

«Ці документи на засіданні були ретельно і неупереджено вивчені, внаслідок чого членами комісії було ухвалено рішення - рекомендувати Президентові помилувати серед 6 ув’язнених Юрія Луценка і Георгія Філіпчука», - наголосив Г.Васильєв.