Гримчак думає, що подання Лутковської про помилування Луценка - казка

На момент, коли омбудсман Валерія Лутковська підписувала подання про помилування Юрія Луценка, рішення з цього питання в Адміністрації Президента було вже було готове для оприлюднення. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат VI скликання Юрій Гримчак.

«Я думаю, що в той момент, коли Лутковська підписувала це подання до Президента – рішення вже було прийнято, узгоджено і підписано, і готове для оприлюднення. Тобто – це пошук шляхів, як це зробити більш-менш зберігши обличчя», – заявив Гримчак.