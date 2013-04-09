Гримчак думає, що подання Лутковської про помилування Луценка - казка
07:41, 09 квітня 2013Політика
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На думку народного депутата VI скликання, Лутковська підписувала подання до Президента, коли рішення вже було прийнято.
Гримчак думає, що Лутковська хотіла "зберегти обличчя"
На момент, коли омбудсман Валерія Лутковська підписувала подання про помилування Юрія Луценка, рішення з цього питання в Адміністрації Президента було вже було готове для оприлюднення. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат VI скликання Юрій Гримчак.
«Я думаю, що в той момент, коли Лутковська підписувала це подання до Президента – рішення вже було прийнято, узгоджено і підписано, і готове для оприлюднення. Тобто – це пошук шляхів, як це зробити більш-менш зберігши обличчя», – заявив Гримчак.
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