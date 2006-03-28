Давидович не згоден з Вітренко

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ вважає недоречними заяви лідера Блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО про фальсифікацію підрахунку голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Немає ніякого втручання в інформацію про підрахунок голосів, і представники Блоку «Народна опозиція» можуть звірити ці дані з даними протоколів», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Н.ВІТРЕНКО заявила, що під час підрахунку голосів виборців влада намагається за рахунок голосів прихильників її блоку підняти результат Народного блоку Литвина «Ми». Н.ВІТРЕНКО також попередила про можливе проведення масових акцій протесту в зв`язку з цим.

За словами Н.ВІТРЕНКО, головна мета «фальсифікації» - не допустити її блок до парламенту. За її словами, ситуація складається таким чином, що в парламенті «можливу «помаранчеву» коаліцію - ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО-МОРОЗ» В.ЮЩЕНКО створювати “не хоче”, і що для нього бажанішою є коаліція «ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ-ЛИТВИН-МОРОЗ». «От чому, щоб не робити коаліцію з ТИМОШЕНКО, адмінресурс зараз використовує свої можливості, щоб голоси Блоку Вітренко «Народна опозиція» перекинути на блок Литвина», - заявила Н.ВІТРЕНКО.