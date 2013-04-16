Гайдук допускає, що активи Щербаня мали цінність

Допитаний сьогодні в якості свідка один із засновників ІСД Віталій Гайдук заявляє, що йому нічого не відомо про долю активів, які належали вбитому народному депутату Євгену Щербаню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Гайдук сказав сьогодні, даючи покази на допиті в суді у справі про вбивство Є.Щербаня.

У той же час свідок припустив, що всі активи, якщо вони існували, напевно, мали якусь цінність, в разі якщо “це були матеріальні активи”.

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Також В.Гайдук зазначив, що він не отримав ніяких прибутків та преференцій після смерті Є.Щербаня. Так само йому не відомо, що чи отримували такі якісь інші особи.