Головне за день: огляд топ-новин

Вибух у Техасі: масові руйнування в місті - «прямо, як Ірак»

Сильний вибух стався на заводі добрив біля міста Вако в Техасі. Департамент громадської безпеки Техасу підтвердив, що під час вибуху на заводі добрив постраждали більше 100 осіб. "Є підтверджені жертви, - сказав телеканалам представник департаменту. - І величезна кількість постраждалих, більше ста на даний момент".

ВР ухвалила два євроінтеграційні закони

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України” (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України).

Європа вирішила продовжити роботу місії Кокса-Квасневського

Конференція президентів Європарламенту вирішила до вересня продовжити роботу місії під керівництвом колишніх президентів ЄП та Польщі Пета Кокса та Александра Квасневського.

ВР звільнила голову Верховного суду України

Верховна Рада України звільнила Петра Пилипчука з посади судді Верховного Суду України у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Тюремники кажуть, що Тимошенко розбила вікно

"У зв’язку з тим, що захист засудженої Ю.Тимошенко знову розповсюджує брехливі коментарі, тепер вже про начебто світлонепроникне скло у її палаті, прес-служба ДПтС України заявляє про наступне. У зв’язку з тим, що засуджена Ю.Тимошенко пошкодила тоноване скло вікна у своїй палаті, було прийнято рішення про заміну цього склопакету на інший. Різниця цих пакетів полягає лише у тому, що тонування нового скла виконане на внутрішній, а не зовнішній поверхні», - сказано у повідомленні ДПтС.

Опозиція та регіонали звинувачують одне одного у кнопкодавстві (фото)

У повідомленні прес-служби партії «Батьківщина» наголошується, що депутати провладної більшості продовжують порушувати принцип персонального голосування, голосуючи одразу за кількох осіб. У свою чергу прес-служба Партії регіонів повідомляє, що опозиція у Верховній Раді також вдалася до кнопкодавства. Так, за їх словами, сьогодні фотографи з ложі для преси зафіксували факт неперсонального голосування Івана Кириленка.

Льовочкін пообіцяв жінкам-депутатам зустріч з Януковичем

Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін пообіцяв жінкам - народним депутатам, які передали клопотання про помилування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, організувати зустріч з Президентом Віктором Януковичем.