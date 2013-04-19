Томенко пропонує журналістам - «заробітчанам» на ТБ вести ток-шоу про секс

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко висловив сподівання, що в Україні все ж з’являться цивілізовані європейські політичні ток-шоу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

«На жаль, найзнаменитіше сьогодні ток-шоу на телеканалі «Інтер» не має нічого спільного ні зі стандартами свободи слова, ні з принципами неупередженості та незаангажованості», - наголосив голова Комітету.

За його словами, проблема не лише в тому, що цю програму веде не громадянин України, проблема в тому, що і не громадяни України здійснюють контроль і режисуру того, як правильно подавати інформацію про владу, і як неправильно подавати інформацію про опозицію.

«Коли ми говоримо про європейські принципи, то я не знаю такого політичного шоу, для прикладу в Італії, яке б, умовно кажучи, вів громадянин Франції, а громадяни Німеччини як радники адміністрації президента та куратори інформаційної політики координували його діяльність та забезпечували маніпуляції, щоб обґрунтувати правильний курс президента і уряду. Тому сьогодні ми мусимо говорити про стандарти, принципи та відповідальність таких ток-шоу, а також про незаангажованість людей, які їх роблять», - зазначив у своєму коментарі політик.

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Крім того він наголосив, що ніколи не висловлювався проти роботи на ринку української журналістики заробітчан з інших країн.

На думку М.Томенка, вони можуть вести ток-шоу про секс чи про сучасне мистецтво, але не політичні ток-шоу, які не лише під час виборів, а й постійно за змістом являються передвиборчими. Більше того, відповідна норма міститься у законі про вибори, і забороняє журналістам та представникам шоу-бізнесу з інших країн брати участь у виборчому процесі України.

«Я думаю, що пора і нашим контролюючим органам, зокрема податковій, бути більш уважними до діяльності так званих дорогих заробітчан, що працюють на ниві медіа та шоу-бізнесу і є найбільш оплачуваними порівняно з українськими журналістами. У мене є великі сумніви, що вони сумлінно сплачують податки в Україні і взагалі працюють відповідно до чинного законодавства в системі оподаткування», - зауважив М.Томенко і додав, що, складається парадоксальна ситуація, коли вони розповідають українцям, як треба жити по-європейськи, водночас, самі працюють поза системою відповідальності держави, в якій заробляють кошти.

«Тим не менше, я налаштований оптимістично і вірю, що в Україні все ж з’являться європейські за формою та українські за змістом політичні ток-шоу, куди не будуть запрошувати блазнів та політичних кілерів, а де відповідальні політики разом з експертами будуть думати про те, як Україну зробити європейською демократичною державою», - резюмував М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 квітня, телеведучий Савік Шустер на засіданні круглого столу на тему: “Кому заважають політичні ток-шоу на українському телебаченні – владі чи опозиції?” сказав, що політичні ток-шоу повинні мати хороший рейтинг, щоб бути цікавими телеканалам.

Також телеведучий звинуватив у шовінізмі М.Томенка за його ініціативу заборонити іноземцям вести ток-шоу в Україні. "Ця фраза, що іноземець не може вести шоу в Україні. Я вважаю, що це шовіністична фраза" , - сказав С.Шустер.