200 куль було випущено в перестрілці Царнаєвих з поліцією в передмісті Бостона

Про це повідомляє РІА "Новости".

Близько 200 пострілів було зроблено під час перестрілки підозрюваних у теракті братів Царнаєвих з поліцією в передмісті Бостона, повідомив у суботу в інтерв'ю на телеканалі CBS комісар бостонської поліції Ед Девіс.

"Він (Джохар Царнаєв) став учасником серйозної перестрілки з поліцією, в якій сторони обмінялися більше, ніж 200 пострілами. Підозрювані також використовували саморобні вибухові пристрої і ручні гранати, які вони кидали в поліцейських минулої ночі в Уотертаун", - сказав Девіс.

Раніше він повідомив, що підозрюваний 19-річний Джохар Царнаєв перебуває у важкому стані після перестрілки, яка сталася напередодні, коли загинув його старший брат Тамерлан. За інформацією газети Washington Post, у госпіталізованого Царнаєва поранення в ногу і в шию.

Поліція підозрює Царнаєвих в причетності до теракту в Бостоні 15 квітня, під час якого загинули 3 людини, понад 180 отримали поранення.

Два влаштованих терористами вибухи сталися біля фінішної прямої знаменитого Бостонського марафону.