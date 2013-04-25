Путіна обурила пропозиція визнати Царнаєва військовополоненим: Зовсім сбрендили?

Президент Росії Володимир Путін закликає Захід разом боротися з терористами, а не надавати їм різну підтримку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій, коментуючи теракт у Бостоні.

«Мене завжди обурювало, коли наші західні партнери, та й ваші колеги із західних ЗМІ, наших терористів, які здійснювали звірячі, криваві, огидні теракти на території РФ, називали не інакше як повстанці й ніколи майже не називали їх терористами», - сказав В.Путін. Він наголосив, що їм надавали допомогу, інформаційну, фінансову, політичну підтримку, «коли прямо, а колись побічно, але вона завжди супроводжувала їхню діяльність на території РФ».

«А ми завжди говорили про те, що потрібно не деклараціями займатися з приводу того, що це спільна загроза, а справою потрібно займатися і тісніше співробітничати один з одним», - сказав Президент Росії та зазначив, що теракт у Бостоні став черговим підтвердженням.

В.Путін заявив, що Росія також є жертвою тероризму.

«Я думаю, що пересічні громадяни США тут абсолютно ні при чому, вони не розуміють, що відбувається. Я хочу звернутися до наших громадян і до громадян США, і до всіх людей, які стежать за цими проблемами міжнародного характеру, і сказати наступне: Росія сама є жертвою міжнародного тероризму, однією з перших таких жертв», - заявив В.Путін.

Він зазначив, що справа не в національності та віросповіданні тих, хто скоїв злочин, а в їхній екстремістській діяльності.

Крім того, у В.Путіна викликала обурення пропозиція визнати «бостонського терориста», який вижив, військовополоненим.

«Зовсім сбрендили? Який військовополонений? Там що, Громадянська війна між Північчю і Півднем поновилася? Ну нісенітниця якась, несуть бредятину», - сказав він, наголосивши, що молодший з терористів одержав громадянство США.

В.Путін також закликав США разом боротися з тероризмом. «Я просто закликаю, щоб ця трагедія підштовхнула нас один до одного в купируванні спільних погроз, однією з найбільш важливих і небезпечних із яких є тероризм. Якщо ми дійсно об'єднуватимемо зусилля, ми не пропускатимемо такі удари і не нестимемо такі втрати», - сказав Президент РФ.

Як повідомлялося, 15 квітня в Бостоні на фінішній межі марафону з інтервалом у 12 секунд прогриміло два вибухи. В результаті загинули троє людей, більш як 180 були поранені.

У ніч на 20 квітня в передмісті Бостона Уотертауні поліція затримала підозрюваного - 19-річного Джохара Царнаєва. Під час затримання він одержав кульові поранення в шию і в ногу й перебуває в лікарні. Старший брат - Тамерлан Царнаєв - 19 квітня помер у лікарні від поранень, одержаних у перестрілці з поліцією.