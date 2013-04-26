Владі пора думати над новим форматом відносин з кримськими татарами - політологи

«Нинішній Крим не можна навіть порівнювати з тим, що тут коїлося 20 років тому: тоді тут було міжнаціональна напруга, був бандитизм, який теж часто мав етнічний відтінок. Влада навчилася зменшувати ризики, справлятися з проблемами, але для стратегічного поліпшення ситуації потрібно більше. Якби в Криму, припустимо, будувався найвищий у світі хмарочос, і всі з гордістю брали участь у будівництві цієї «вавилонської вежі», багато проблем відпали б », - сказав Видрін у п'ятницю в Сімферополі, на круглому столі «Етнополітична ситуація в Криму: нові тенденції і старі проблеми », організованого« Кримським експертним клубом».

У свою чергу директор Центру політичних досліджень «Пента» політолог Володимир Фесенко вважає, що облаштування кримських татар після повернення з депортації практично завершено, керівництву України і Криму слід сформувати нову стратегію взаємодії з кримськотатарським народом, вважає. «Етап репатріації завершується, відбувається зміна поколінь. Потрібно переходити до нового формату відносин кримських татар і влади, виробляти нову політику у вирішенні проблем раніше депортованих », - сказав Фесенко в п'ятницю в Сімферополі, на круглому столі« Етнополітична ситуація в Криму: нові тенденції та старі проблеми », організованого« Кримським експертним клубом ».

Цю думку поділяє також кримський історик і політолог Андрій Мальгін, який очолює Центральний музей Тавриди. «Тривав близько 25 років процес репатріації можна вважати завершеним, переважна більшість кримських татар повернулися на батьківщину. За межами Криму зараз живуть близько 30 тисяч кримських татар, в Криму - 260 тисяч », - сказав Мальгін. На його думку, оскільки кримські татари і представники інших примусово виселених з Криму народів благополучно повернулися на півострів, немає потреби надавати цій категорії громадян особливий статус, як пропонує проект закону «Про захист прав депортованих», що пройшов перше читання у Верховній раді України.

«Цей законопроект робить репатріацію« вічним »процесом, робить її частиною життя багатьох поколінь людей. Затягування репатріації - це штучна сегрегація, штучне розділення жителів Криму », - вважає Андрій Мальгін. Політолог додав також, що керівництву України і Криму слід переходити «до взаємодії безпосередньо з кримськотатарською національною громадою». «Зараз влада зустрічається не безпосередньо з представниками народу, а з представниками меджлісу - структури-прошарку, яка на словах відстоює інтереси народу, а на ділі діє у власних інтересах», - сказав Мальгін.