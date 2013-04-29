Журналісти ТВі заявляють, що нове керівництво не визнає їхній страйк

Під час зустрічі з журналістами ТВі юрист телеканалу та колишній директор "Медіа Інфо" Олег Радченко заявили, що вони не визнають страйк журналістів і вважають, що весь цей час вони просто не виконували своїх обов'язків.

Про це, як пише Українська правда, повідомив журналіст Мустафа Найєм.

Водночас вони заявили, що профспілковий осередок на каналі ТВі не є правосильним, про що вони повідомили голові НМПУ Юрію Луканову.

Підставою для цього вони вважають те, що керівництво каналу не надавало згоду для створення первинної профспілкової організації в приміщенні телеканалу, а також те, що члени профспілки не зверталися до керівництва з проханням знаходитись в цьому приміщенні, або орендувати його для створення профспілки.

Натомість колектив наголошує, що профспілкова організація була створена не в приміщенні телеканалу, а на ганку перед телеканалом, тому що приватна охорона нових власників не допускала на територію каналу Луканова, а також деяких журналістів.

Новому менеджменту нагадали, що згідно з законодавством, перешкоджання діяльності профспілки тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність.