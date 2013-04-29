Журналісти ТВі заявляють, що нове керівництво не визнає їхній страйк
Юрист телеканалу та колишній директор "Медіа Інфо" Олег Радченко заявили, що вони не визнають страйк журналістів, повідомив Мустафа Найєм..
Під час зустрічі з журналістами ТВі юрист телеканалу та колишній директор "Медіа Інфо" Олег Радченко заявили, що вони не визнають страйк журналістів і вважають, що весь цей час вони просто не виконували своїх обов'язків.
Про це, як пише Українська правда, повідомив журналіст Мустафа Найєм.
Водночас вони заявили, що профспілковий осередок на каналі ТВі не є правосильним, про що вони повідомили голові НМПУ Юрію Луканову.
Підставою для цього вони вважають те, що керівництво каналу не надавало згоду для створення первинної профспілкової організації в приміщенні телеканалу, а також те, що члени профспілки не зверталися до керівництва з проханням знаходитись в цьому приміщенні, або орендувати його для створення профспілки.
Натомість колектив наголошує, що профспілкова організація була створена не в приміщенні телеканалу, а на ганку перед телеканалом, тому що приватна охорона нових власників не допускала на територію каналу Луканова, а також деяких журналістів.
Новому менеджменту нагадали, що згідно з законодавством, перешкоджання діяльності профспілки тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність.