Азаров: Україна втратила 15 мільярдів євро через контракти Тимошенко
18:33, 03 травня 2013Політика
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Україна втратила 15 млрд євро через невигідний газовий контракт з Росією, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Азаров підрахував збитки від Тимошенко
"Народ України стикається з величезними економічними втратами, оскільки Юлія Тимошенко, коли була прем'єр-міністром, підписала незаконний газовий контракт з Росією. Втрати вже перевищили 15 млрд євро", - заявив прем'єр-міністр в інтерв'ю німецькій газеті Badische Zeitung, повідомляє Комерсант-Україна.
"Чи може політик, який приніс таку величезну шкоду, уникнути відповідальності? Політичні мотиви, які ви шукаєте, безглузді", - сказав Азаров, відповідаючи на запитання про законність утримання Юлії Тимошенко під вартою.
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