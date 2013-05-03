Азаров: Україна втратила 15 мільярдів євро через контракти Тимошенко

"Народ України стикається з величезними економічними втратами, оскільки Юлія Тимошенко, коли була прем'єр-міністром, підписала незаконний газовий контракт з Росією. Втрати вже перевищили 15 млрд євро", - заявив прем'єр-міністр в інтерв'ю німецькій газеті Badische Zeitung, повідомляє Комерсант-Україна.

"Чи може політик, який приніс таку величезну шкоду, уникнути відповідальності? Політичні мотиви, які ви шукаєте, безглузді", - сказав Азаров, відповідаючи на запитання про законність утримання Юлії Тимошенко під вартою.