Путін радить українським політикам менше думати про портфелі

Росія не буде нічого нав`язувати, але вважає, що участь України в Єдиному економічному просторі не суперечить європейському вибору, заявив Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН.

Він висловив здивування позицією українських колег, які говорять про європейський вибір. ЄЕП, на думку В.ПУТІНА, не суперечить європейському вибору.

За словами Президента Росії, будучи в ЄЕП Україна зробить кроки в європейському напрямку, а не вбік.

В зв`язку з цим він нагадав про пропозицію Євросоюзу подумати про створення зони вільної торгівлі між Росією і ЄС, висловлену на саміті в травні в Сочі. "Чудова пропозиція, ми її прийняли і працюватимемо", - сказав Президент РФ. При цьому риторично запитав: "Хіба це в стороні від європейського вибору України".

У той же час, В.ПУТІН запевнив: "Ми не можемо і не будемо нічого нав`язувати, це вибір країни".

Відповідаючи на запитання з приводу нинішньої ситуації на Україні з формуванням Кабінету Міністрів, Президент Росії підкреслив, що це внутрішня справа цієї країни. Він вважає, що треба відкинути амбіції і виходити з головних національних пріоритетів, інтересів людей, не думаючи про портфелі.

В.ПУТІН висловив сподівання, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ вдасться сформувати коаліцію – «жовту», «помаранчеву», яку завгодно, аби вона була життєздатна, передає РІА «Новости».