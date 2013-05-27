Головне за день: огляд топ-новин

Три чверті українців працюють в умовах порушення трудових прав - дослідження

Часто роботодавець порушує право на відпустку (43% респондентів), на гідну оплату праці (42%) і компенсацію у разі звільнення (37%). Четверта частина респондентів поскаржилися на проблеми із забезпеченням додаткових благ для співробітників (харчування, мобільний зв'язок), матеріальних компенсацій у разі хвороби або часткової втрати працездатності (24%), близько 25% – на порушення права на підвищення трудової кваліфікації і професійне навчання.

Боротьба за туристів в Україні перетворюється на конкурентну «війну» (відео)

В асоціації туроператорів кажуть, що конкуренція у цьому році шалено підвищилася. Тому що український турист – збіднів. Тому якщо компанія пропонує дешеві тури, то починається відвертий демпінг, щоб перед початком сезону компанії-конкуренти могли заробити хоч щось.

Кабмін уже знає, скільки коштує українська ГТС

Компанія Baker Tilly провела оцінювання газотранспортної системи, але її результат буде озвучено після реформування НАК «Нафтогаз України».

РФ, Казахстан і Білорусь узгодили надання Україні статусу спостерігача в ЄЕС - Мунтіян

Уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.

Кузьмін: Доказів достатньо, щоб звинуватити Тимошенко у вбивстві

У Кузьміна свідчення Кириченка не викликають сумнівів і він виключає можливість впливу або тиску на нього з боку українських правоохоронних органів. Батьківщина спростовує слова Кузьміна. «У виданні «Форбс Україна» вийшло чергове брехливе інтерв‘ю першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Його слова не мають нічого спільного з законністю…», - йдеться у заяві партії. Той же Кузьмін зазначив, що Генпрокуратура перевіряє версію причетності Кучми до вбивства Щербаня.

Журналісти не без бою встановили свій намет біля МВС (фото)

Співробітники міліції перешкоджали представникам журналістського руху “Стоп цензурі!” встановлювати біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України намет, що має стати інформаційним центром і нагадувати правоохоронцям про їхній обов'язок розслідувати обставини нападу на працівників ЗМІ у Києві 18 травня.

Україна веде переговори з МВФ щодо чергового кредиту

Про це на брифінгу повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов. “Дискусія і обмін розрахунками макроекономічних показників продовжується. Отже робота продовжується», - сказав Прасолов.

Побиття журналістів: Міліція допитала майже 200 осіб

На сьогодні міліція допитала вже понад 180 осіб, зокрема правоохоронців, журналістів та інших присутніх на масових акціях 18 травня у справі про побиття працівників ЗМІ Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя.

Джерело: Син Мустафи Джемілєва випадково вбив людину

Син лідера меджлісу кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва - Хайсер - з необережності застрелив людину.