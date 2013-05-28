Голова Комітету ВР: новий закон дозволить полювати тільки товстосумам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сех, про вона сказала, коментуючи проект закону України «Про мораторій на полювання», внесений депутатом від Партії регіонів Антоном Кіссе.

«Партія влади прагне позбавити громадські організації мисливців права на полювання, зробивши його доступним лише для привілейованої касти - товстосумів, олігархів», - заявила голова екологічного комітету.

За словами Сех, документ передбачає запровадження мораторію на полювання на всій території України за винятком мисливських господарств, що перебувають у приватній власності.

«Це положення суперечить Конституції України і фактично дискримінує одних суб'єктів господарювання у сфері мисливства перед іншими, - наголосила народний депутат. – Хіба ситуація із збереженням тваринного світу в приватних мисливських господарствах чимось краща, ніж в інших господарствах? Якщо автор законопроекту так переймається збереженням фауни, то треба накладати мораторій на всі угіддя, без винятку. Адже дикі тварини постійно мігрують, і неможливо відрізнити, в яких угіддях вони виросли чи постійно локалізуються».

За словами Сех, ухвалення цього законопроекту спричинить занепад громадських мисливських організацій, які діють за кошти, отримані від ведення мисливства, особливо з огляду на те, що з 1 січня 2015 року набуває чинності стаття 24 закону «Про мисливське господарство та полювання», і користування мисливськими угіддями стає платним. Високі ціни на полювання в приватних господарствах зроблять його недоступним для простих мисливців.

«Мораторій не зупинить браконьєрства, - наголошує Сех. - Навпаки, позбавлення права на полювання в угіддях громадських мисливських організацій припинить надходження коштів до них. Це означає, що працівники єгерської служби залишаться без роботи, а сотні тисяч гектарів угідь не охоронятимуться», - наголошує голова екологічного комітету.

Сех зазначила, що схожий законопроект щодо запровадження мораторію подавав у 2008 році депутат Валерій Коновалюк, однак тоді навіть не дійшло до розгляду документа. Ще один народний депутат від ПР Віталій Барвіненко «вперто вносить одіозні законопроекти про надання дозволів на ведення полювання на територіях природно-заповідного фонду», додала вона.

«Такі ініціативи влади абсолютно не мають на меті збереження природи, тут нема жодного благородства чи державного інтересу. Усе банально: забрати від простих людей – і віддати «своїм», - заявила Сех.

Як повідомлялося, 15 травня депутат Кіссе (ПР) зареєстрував законопроект, в якому пропонує парламенту запровадити мораторій на полювання поза приватними мисливськими угіддями в Україні до 2017 року.

Зокрема, документ передбачає введення 3-річних мораторіїв на полювання по всій території України, крім приватних мисливських угідь із 1 січня 2014 року.