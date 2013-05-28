Українська гоночна команда проведе демонстраційний заїзд на екомобілі власного проектування

29 травня 2013 року група українських студентів-розробників представить унікальний український автомобіль «ХАДІ 34», який в ході міжнародного турніру в Роттердамі проїхав 457 км використавши при цьому лише 1 літр палива.

У ході зустрічі команда Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – «ЛСА ХАДІ АІС», презентує результати виступу на щорічному міжнародному змаганні «Shell Eco-marathon 2013» у Роттердамі. Також, учасники команди детально розкажуть про принципи роботи екомобіля та інноваційні рішення, застосовані в процесі його створенні.

Пілотами здійснять демонстраційний заїзд на автомобілі, в ході якого команда розробників представить швидкісні й ходові якості «ХАДІ 34».

У презентації екомобіля візьмуть участь:

1) Олександр Чернишов, лідер команди.

2) Команда «ЛСА ХАДІ АІС».

3) Сергій Боровик, директор з маркетингу групи компаній «АІС»

Презентація відбудеться 29 травня 2013 року в рамках Київського міжнародного автосалону SIA'2013 в Міжнародному Виставковому Центрі (Броварський пр-т, 15). Павільйон № 2.

Початок: 16:00.

Акредитація обов'язкова:

Сергій Малик

+38 093 4524863

+38 067 5485055

serhiymalyk@gmail.com

malyk@prandc.com.ua