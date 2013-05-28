Єфремов розповів, за яких умов Янукович прийде у ВР читати своє послання

Про це лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив в інтерв'ю РІА «Новости».

"Президент подав відповідне послання до Верховної Ради, наскільки мене інформували, воно вже є у письмовій формі в парламенті. Я не знаю, чи роздано його депутатам, проте я сам ще його не одержав", - сказав Єфремов.

При цьому він не виключив, що Президент може особисто прийти до парламенту і виступити з посланням перед депутатами за умови, що опозиція не влаштує в залі черговий демарш.

"Поведінка депутатів опозиційних фракцій настільки некоректна, неетична і аморальна, що виступати перед тим парламентом, який стоїть і щось кричить на противагу, погодитеся, не зовсім пристойно", - додав він.

Конституція України передбачає щорічні виступи Президента з посланням у Раді. Востаннє Янукович виступав з трибуни парламенту в лютому 2012 року. Тоді через демарш опозиції Президент, вже перебуваючи на трибуні, кілька хвилин не міг розпочати свій виступ. Опозиція скандувала: "Юлі - волю!", закликаючи тим самим звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, засуджену до семи років ув'язнення за перевищення влади при підписанні в 2009 році газової угоди з РФ.

Після цього інциденту всі звернення Януковича до парламентаріїв були письмовими, що, на думку опозиції, є порушенням закону.